Allerta Meteo Lombardia: imminenti forti temporali, ecco i settori più colpiti oggi e domani

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 1° agosto 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali e per rischio idrogeologico. Nel corso della seconda parte della giornata di oggi, 1° agosto, “è attesa la formazione di locali rovesci e temporali su Prealpi e Pianura, in generale con una bassa probabilità di fenomeni intensi. Dalla tarda serata generale aumento della probabilità di temporali sui settori prealpini e di alta pianura occidentali, in questa fase anche più organizzati e intensi“, si legge nel bollettino.

Nel corso della notte di domani “la perturbazione transiterà da Nord-Ovest verso Sud-Est, coinvolgendo gran parte della regione. Sono attesi rovesci e temporali, in forma organizzata, soprattutto su Pianura e Prealpi, con precipitazioni più abbondanti sui settori centrali e orientali. Nel corso della mattinata, progressiva attenuazione delle piogge con residui fenomeni sulla Bassa Pianura Orientale, dove non sono esclusi temporali anche di forte intensità fino alle prime ore nel pomeriggio. Sui settori coinvolti dai fenomeni convettivi sono possibili massimi locali fino a 60-80 mm. Per la serata è probabile un generale miglioramento con una bassa probabilità di precipitazioni, tuttavia si evidenzia la possibilità ancora di isolati rovesci e temporali tra Prealpi e Pianura. Dal pomeriggio rinforzo del vento da Nord su Valchiavenna, in prosecuzione durante la notte successiva.”

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

