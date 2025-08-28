Allerta Meteo Lombardia: imminenti “fenomeni temporaleschi localmente intensi”, scatta il codice arancione

MeteoWeb

A causa dell’arrivo dei resti dell’ex uragano Erin, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 28 agosto 2025, un’allerta arancione per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali. Per la restante parte della giornata di oggi 28 agosto “è atteso un aumento della componente convettiva delle precipitazioni a partire dai settori occidentali ed in spostamento verso Est, con possibili fenomeni temporaleschi localmente intensi e precipitazioni localmente forti anche su Pianura e Appennino. Sulle aree alpine e prealpine sono attese precipitazioni areali tra 70 e 100 mm/24 nella giornata; sui settori delle Alpi Retiche orientali tra 50 e 80 mm/24; sulle aree di Pianura occidentale tra 20 e 70 mm/24 con un forte gradiente Nord-Sud“, si legge nel bollettino. “Sul resto della Pianura e sull’Appennino precipitazioni generalmente deboli, ma con possibili picchi isolati in corrispondenza dei temporali. È inoltre prevista ventilazione moderata da Sud sui rilievi con rinforzi in quota moderati da Sud-Est sui settori Pianura e prime Prealpi, ma con raffiche forti. Rinforzi di vento anche nelle aree interessate dai temporali“.

Per la giornata di domani 29 agosto “sono previsti rovesci e temporali diffusi sulla fascia Prealpina e più isolati altrove. Fino al mattino sono possibili fenomeni temporaleschi intensi, in particolare sui settori centrali ed orientali della regione, dalla serata più probabili sui settori occidentali. È inoltre prevista ventilazione da Sud, moderata o localmente forte in quota, su Pianura meridionale e Appennino moderata con raffiche forti, altrove deboli o solo a tratti moderate“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

