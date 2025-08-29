Allerta Meteo Lombardia: nuovi temporali in arrivo, attenzione al Nord/Ovest

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 29 agosto 2025, un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico, codice giallo per temporali. Per la restante parte della giornata di oggi 29 agosto, “si prevedono condizioni meteorologiche sulla Lombardia marcatamente instabili, con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale per tutta la giornata. I fenomeni, iniziati già nelle ore notturne, accompagneranno tutta la giornata ma andranno ad attenuarsi verso sera. Le precipitazioni interesseranno l’intera regione ma le maggiori cumulate sono attese sul Nord/Ovest, dove non si escludono picchi locali fino a 100 mm/6h sulle Prealpi Varesine e Prealpi Occidentali verso sera e di 70 mm/12h sul Nodo Idraulico di Milano“, si legge nel bollettino. “La probabilità di temporali interesserà buona parte della regione nelle ore centrali con possibili fenomeni residui sui settori sud-occidentali. Rinforzi di vento in pianura da Sud nel pomeriggio e in attenuazione verso sera con rotazione dei flussi da nord, ma saranno possibili raffiche intense associate ai fenomeni temporaleschi“.

Per la giornata di domani 30 agosto “si prevede ancora instabilità. La probabilità di temporali sarà più bassa rispetto alla giornata di venerdì, e i fenomeni si sposteranno da Ovest verso Est con il passare delle ore, esaurendosi nel pomeriggio“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

