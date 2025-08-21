Allerta Meteo Lombardia: nuovi temporali in arrivo nel pomeriggio-sera, anche in panura

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 21 agosto 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali e per rischio idrogeologico. Per la restante parte della giornata di oggi 21 agosto, “si prevede un contesto ancora instabile su parte della regione e con particolare riferimento ai rilievi. Nel corso del pomeriggio è attesa quindi la formazione di rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino, con il locale coinvolgimento entro la serata anche della pianura, dove in forma isolata non sono esclusi fenomeni di forte intensità“, si legge nel bollettino. In serata “rinforzo del vento da nord in quota sulle Alpi Retiche, con forti raffiche fin sul fondovalle della Valchiavenna“.

Per la giornata di domani 22 agosto, “si prevedono condizioni meteorologiche più stabili. Tuttavia, lievi infiltrazione di aria umida in quota renderanno possibile lo sviluppo di isolati rovesci e temporali su Prealpi Orobie e Bresciane nel pomeriggio, possibili in serata anche su Prealpi Occidentali. Non escluso un isolato temporale anche sull’Appennino nel pomeriggio. Vento che si manterrà moderato o forte in quota sulle Alpi Retiche per tutta la prima parte del giorno, con raffiche oltre i 36 km/h fin sul fondovalle della Valchiavenna; veloce attenuazione dal pomeriggio“.

Maltempo, a Milano allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali e idrogeologico fino alla mezzanotte di oggi valida anche per Milano. “Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città“, comunica il Comune di Milano in una nota.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

