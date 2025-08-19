Allerta Meteo Lombardia: peggioramento imminente, scatta il codice arancione per forti temporali

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 19 agosto 2025, un’allerta meteo codice arancione per rischio temporali e codice giallo per rischio idrogeologico. Per la restante parte della giornata di oggi, 19 agosto, “si prevede un aumento dell’instabilità sul Nord Italia. Nel corso del pomeriggio probabile sviluppo di locali rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e Appennino, con possibile interessamento anche dei settori di Pianura sud-occidentali; in serata, ulteriore aumento dell’instabilità su Prealpi e Pianura Occidentali con probabili rovesci e temporali, localmente intensi, in prosecuzione nel corso della notte su mercoledì 20/08. La fenomenologia associata maggiormente probabile è rappresentata da grandine di piccole-medie dimensioni e precipitazioni localmente molto forti e persistenti“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, 20 agosto, “si prevedono rovesci e temporali nella notte, in movimento da Sud-Ovest verso Nord-Est, dai settori di Alta-Media Pianura verso Alpi e Prealpi, dove su quest’ultimo settore sono maggiormente probabili precipitazioni localmente molto forti. Dal mattino e per l’intera giornata attesi nuovi passaggi temporaleschi con coinvolgimento dell’intera regione, ma con particolare riferimento ai settori dell’Appennino e della Pianura. Localmente, sono attesi temporali di forte intensità, seppur permanga elevata incertezza nella localizzazione degli stessi; nel complesso, la fenomenologia più probabile è rappresentata da precipitazioni localmente molto forti con cumulate abbondanti; tra Appennino e Bassa Pianura saranno possibili anche grandinate di piccole-medie dimensioni e violente raffiche di vento“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

