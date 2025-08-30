Allerta Meteo Lombardia: rischio temporali sulla fascia prealpina e sulla Pianura Orientale

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 30 agosto 2025, un’allerta gialla per rischio idrogeologico. Per la restante parte della giornata di oggi “si prevedono condizioni in progressivo miglioramento sulla Lombardia ma, nelle ore pomeridiane resterà una possibilità, seppur bassa, di residue precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sulla fascia prealpina e sulla Pianura Orientale“, si legge nel bollettino. Per la giornata di domani 31 agosto “si prevede tempo stabile. Assenza di fenomeni significativi, ma non si escludono precipitazioni a carattere di rovescio che saranno però per lo più locali“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

