Allerta Meteo Lombardia: settembre porta nuovo peggioramento, attenzione domani pomeriggio

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 31 agosto 2025, un’allerta gialla per rischio idrogeologico. Per la restante parte della giornata di oggi 31 agosto, “si prevedono condizioni sulla Lombardia stabili. Non si prevedono eventi significativi a causa della mancanza di energia sufficiente per lo sviluppo di temporali. Assenza quindi di fenomeni significativi per la vigilanza meteorologica“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani 1° settembre “si prevede un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. La perturbazione proverrà da Ovest interessando quindi in un primo momento i settori occidentali per poi espandersi a buona parte della regione, con l’esclusione della Bassa Pianura Orientale. Si attendono quindi le prime precipitazioni già a partire dalla mattinata sul Nord/Ovest, ma saranno per lo più deboli e non convettive. Nel pomeriggio le piogge continueranno ad insistere sui settori nordoccidentali dove potranno dare origine a cumulate significative, e ci sarà un’estensione anche verso Est, dove le cumulate per la serata saranno più contenute. Il carattere delle precipitazioni diventerà più convettivo, per cui si evidenzia la possibilità di fenomeni temporaleschi estesi a tutto il territorio. In concomitanza con questa fase perturbata pomeridiana ci sarà anche un rinforzo di venti sui rilievi, in particolare si attendono raffiche oltre i 30-40 km/h“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.