Allerta Meteo, lunedì arriva il Mega-Ciclone Ulrich: nuova ondata di maltempo al Centro/Nord, caldo e scirocco al Sud

In questo weekend si conclude l’estate meteorologica 2025 con condizioni del tempo spiccatamente variabili in tutto il Paese. E’ un sabato di forte maltempo, i fenomeni estremi si intensificheranno in serata al Centro/Sud, ma domani tornerà a splendere il sole quasi ovunque. Una domenica di tregua proprio nell’ultimo giorno d’estate, anche se nel corso del mese di settembre le condizioni meteorologiche torneranno estive a lungo (almeno al Centro/Sud), come capita più o meno ogni anno.

Più rilevante evidenziare il nuovo violento peggioramento che si profila all’orizzonte per l’inizio della prossima settimana, tra lunedì 1 e martedì 2 settembre, inaugurando così l’autunno meteorologico 2025. In un contesto europeo sempre dominato dal binomio Anticiclone delle Azzorre e Depressione d’Islanda, quindi in uno scenario assolutamente old-style senza scambi meridiani e con il vortice polare completamente assente, si forma un altro violento Ciclone Atlantico che viene spinto sull’Europa dal flusso zonale. Si chiama ufficialmente Ulrich e già domani, domenica 31 agosto, sarà enorme con un minimo barico di 975hPa tra Irlanda e Scozia, e un fronte molto esteso che provocherà forte maltempo in Francia.

Questa tempesta arriverà sull’Italia nei primi giorni della prossima settimana, provocando nuovamente forte maltempo al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche, e una nuova contestuale risalita di caldo e scirocco al Centro/Sud con temperature in aumento. Un film già visto: è successo la scorsa settimana con il Ciclone Lukas, nei giorni scorsi con l’ex Uragano Erin, e adesso accadrà per la terza volta nel giro di dieci giorni con il Ciclone Ulrich.

