Allerta Meteo, l’Uragano Erin arriva in Europa: un vortice enorme sull’Atlantico. Porterà forte maltempo tra 27 e 30 Agosto sull’Italia

Il forte maltempo che ha devastato la Romagna non rimarrà un fenomeno isolato: altri forti temporali si abbatteranno su varie zone d’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, soprattutto nell’ultima settimana di Agosto, la settimana entrante, che sarà caratterizzata dal transito dell’uragano Erin in Europa. La tempesta è ormai arrivata nelle acque territoriali del nostro Continente, proveniente dall’oceano Atlantico, ed è già ben visibile nelle immagini satellitari ad ampio spettro sull’Europa occidentale.

Domani, lunedì 25 agosto, Erin arriverà su Islanda e Irlanda con un minimo barico eccezionale: 960hPa. Alimenterà maltempo estremo proprio in Irlanda e Islanda, ma sarà solo l’inizio di una settimana di fenomeni violenti in tutt’Europa.

Nel corso della settimana, infatti, l’ormai ex-Uragano Erin – con potenza ancora violentissima – si abbatterà su Scozia, Galles, Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Italia, dove avremo piogge alluvionali dalla serata di mercoledì 27 fino a sabato 30 agosto. E’ grande il rischio di alluvioni per le piogge monsoniche al Nord, e venerdì 29 anche nelle Regioni centrali tirreniche. I dettagli nel video:

