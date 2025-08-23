Allerta Meteo, l’Uragano Erin è sempre più vicino all’Europa: MAPPE impressionanti per il Nord Italia. E dilagano bufale sul caldo (che non ci sarà)

MeteoWeb

Sono davvero impressionanti gli ultimi aggiornamenti dei modelli rispetto alle piogge monsoniche che si abbatteranno la prossima settimana sul Nord Italia. Inizierà a diluviare nel pomeriggio-sera di mercoledì 27 agosto, ma i giorni peggiori saranno quelli successivi: giovedì 28 e venerdì 29, quando i fenomeni estremi si estenderanno anche alle Regioni centrali tirreniche, in particolare Toscana e Lazio. Il nuovo peggioramento è molto preoccupante perchè è determinato dall’arrivo in Europa dell’Uragano Erin, declassato a ciclone post-tropicale al largo del Canada ma sempre molto violento nel suo percorso ormai tracciato verso l’Europa.

L’ultimo aggiornamento del NOAA indica la traiettoria della tempesta nel weekend, quando si muoverà verso Irlanda e Islanda:

Le mappe bariche del modello tedesco DWD confermano l’avanzata della tempesta verso l’Europa già nel weekend, con uno scenario estremo per la notte tra domenica e lunedì quando Erin sarà al largo di Islanda e Irlanda con un minimo di bassa pressione molto profondo, addirittura 960hPa:

Nella giornata di lunedì 25 agosto, Erin si avvicinerà ulteriormente al territorio Europeo iniziando a colpire con le mareggiate l’Islanda a Nord e l’Irlanda a est. Il minimo barico sarà ancora eccezionalmente profondo, di 965hPa, con un gradiente barico impressionante in grado di alimentare venti impetuosi e mareggiate distruttive:

Ma la furia di Erin non si limiterà alle isole atlantiche dell’Europa: nel corso della prossima settimana avanzerà verso Sud colpendo in pieno anche la Francia, la Spagna, l’Italia, la Svizzera, la Germania e gran parte del Continente. Si tratta di una tempesta di proporzioni storiche, una delle più precoci nella storia della stagione degli uragani atlantici a raggiungere la 5ª Categoria sulla scala Saffir-Simpson già nel mese di Agosto, con dimensioni eccezionali. E’ un Uragano più vasto addirittura di tutto il territorio della Francia:

Allerta Meteo: gli effetti dell’arrivo dell’uragano Erin in Italia e la verità sul richiamo caldo al Sud

Anche in Italia gli effetti dell’arrivo di Erin in Europa saranno pesantissimi, come già accennato in precedenza. Al Nord avremo piogge alluvionali e clima molto fresco, al Sud un veloce aumento termico pre-frontale: non si tratta di una grande ondata di caldo, non avremo temperature roventi, bensì una veloce impennata termica di natura ciclonica, con forti venti e tanta sabbia del Sahara.

Le temperature rischiano di avvicinarsi o sfiorare i +40°C soltanto in Sardegna (giovedì 28) e Sicilia (venerdì 29), le uniche due Regioni più esposte alle temperature elevate. Ma non saranno temperature che si raggiungeranno in modo diffuso su tutto il territorio: si potranno avvicinare soltanto nelle zone interne o nelle aree sottovento ai rilievi, per l’effetto favonio. Dove, invece, il vento verrà dal mare (ad esempio Cagliari, Agrigento e tutte le zone costiere esposte a Sud), il clima rimarrà umido con temperature massime che non andranno oltre i +31/+32°C, esattamente la norma del periodo. Nel resto del Centro/Sud, sull’Italia peninsulare (Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Molise), pochissime località arriveranno a +35°C. Niente di eccezionale, quindi. Inoltre, il richiamo caldo sarà velocissimo: durerà appena 36-48 ore. Rinfrescherà subito già nel pomeriggio-sera di venerdì in Sardegna, e nella giornata di sabato 30 agosto nel resto del Sud.

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: