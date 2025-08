Allerta Meteo, maltempo al Nord Italia: temporali, grandine e oltre 20mila fulmini tra Liguria, Toscana, Piemonte, Lombardia e Veneto

MeteoWeb

L’inizio di questa nuova fase turbolenta vede il Nord Italia alle prese con un’intensa ondata di maltempo. Un ciclone posizionato sul nord Europa sta pilotando verso il nostro Paese una perturbazione organizzata che, nella giornata odierna, ha raggiunto le regioni settentrionali, portando con sé fenomeni di instabilità anche marcata. Fin dalle prime ore della giornata il maltempo ha interessato in modo diretto Piemonte, Liguria e Lombardia, dove si sono verificati temporali, nubifragi e, in alcune zone, grandinate.

La situazione rimane in evoluzione e il fronte perturbato si sta lentamente spostando verso le regioni più orientali.

Piemonte: la fase più critica alle spalle

In Piemonte, la fase più intensa del maltempo sembra ormai alle spalle. I fenomeni più rilevanti si sono concentrati soprattutto nel Novarese, dove rovesci e temporali hanno portato a qualche disagio.

Con il passare delle ore la situazione sta migliorando e i fenomeni tendono a perdere forza.

Liguria: nubifragi e piogge record sul Genovese

La situazione più delicata si è registrata in Liguria. Qui la perturbazione ha colpito con decisione soprattutto l’area del Genovese, dove si segnalano accumuli pluviometrici che hanno raggiunto i 120 millimetri. Attualmente la fase più attiva interessa il Levante ligure, dove sono in corso temporali localmente molto forti.

Il maltempo si sta estendendo anche verso sud, fino al confine con la Toscana settentrionale. In queste ore sono segnalati forti temporali sul Livornese, accompagnati da piogge abbondanti e fulmini.

Lombardia: grandine e temporali su Brianza, Bergamasco e Bresciano

In Lombardia la perturbazione ha scatenato temporali violenti accompagnati da grandine e nubifragi. Le aree più colpite finora sono state la Brianza, il Bergamasco e il Bresciano. Anche in questa regione si segnalano disagi alla circolazione, dovuti all’intensità delle precipitazioni e alla presenza di allagamenti localizzati.

Il maltempo si sposta verso Est

Il fronte perturbato sta ora avanzando verso le regioni più orientali, raggiungendo il Veneto. In queste ore forti temporali stanno interessando il Veronese, con la possibilità di ulteriori fenomeni intensi in serata.

