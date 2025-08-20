Allerta Meteo Marche: domani codice giallo per temporali anche forti

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali per domani, giovedì 21 agosto. Per la giornata di domani, “il transito di un fronte freddo da nord verso sud attiverà sistemi temporaleschi, anche di forte intensità, in spostamento dalle zone interne verso la costa e da nord verso sud”, si legge nel bollettino di allerta.
