Allerta Meteo Marche: domani codice giallo per temporali

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali valida per tutta la giornata di domani, sabato 30 agosto, nelle province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. “I temporali sparsi potranno localmente essere intensi, in particolare sui settori centro-meridionali della regione; al pomeriggio i fenomeni rimarranno prevalentemente confinati ai settori meridionali”, si legge nel bollettino di allerta.
