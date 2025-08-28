Allerta Meteo Marche: domani temporali e forte vento

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali e vento valida per la giornata di domani, venerdì 29 agosto, che interessa quasi tutta la regione, ad eccezione del settore sudorientale. La giornata sarà “caratterizzata da flussi sudoccidentali con sbarramento orografico. Tuttavia nel settore centro-settentrionale, una maggiore instabilità dovuta alla presenza di contrasto termico consentirà la formazione di temporali anche intensi in transito da ovest verso est e più probabili nella prima parte della giornata. Anche la ventilazione sarà sostenuta, da sud-ovest con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, in particolare nelle zone alto collinari e montane e nei settori collinari e costieri della parte centro settentrionale della regione”, si legge nel bollettino di allerta.

