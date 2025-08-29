Allerta Meteo Marche: una squall line minaccia il litorale tra Senigallia e il medio Adriatico

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale delle Marche ha emanato un’allerta meteo gialla per temporali valida per l’intera giornata di sabato 30 agosto nelle province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Intanto, già oggi non mancano episodi di maltempo intenso: in particolare l’area di Senigallia è interessata da una squall line (linea di groppo) ben strutturata, evidente dalle recenti immagini del radar meteorologico.

Che cos’è una squall line e perché è pericolosa

La squall line è una stretta fascia di temporali allineati secondo il vento dominante, che si sviluppa lungo il fronte di separazione tra aria calda e umida al suolo e aria più fredda in arrivo con il fronte. Il sollevamento forzato dell’aria calda innesca convezione profonda e la formazione di cumulonembi autorigeneranti, capaci di produrre fenomeni severi.

Struttura : serie di cumulonembi disposti in linea, con rovesci e temporali che si rinnovano lungo il fronte.

: serie di disposti in linea, con e che si rinnovano lungo il fronte. Innesco : ingresso di aria fredda e secca che solleva l’aria calda e umida al suolo, rilasciando calore latente e sostenendo la cella convettiva.

: ingresso di che solleva l’aria al suolo, rilasciando e sostenendo la cella convettiva. Durata: può persistere per ore sugli stessi settori, con accumuli pluviometrici elevati.

Effetti attesi e rischi sul territorio

Forti raffiche di vento (downburst / outflow), con brusco aumento della pressione e calo termico al passaggio del fronte.

(downburst / outflow), con brusco aumento della e al passaggio del fronte. Grandinate anche di grandi dimensioni e intensa attività elettrica .

anche di e intensa . Nubifragi e possibili alluvioni lampo in caso di stazionarietà delle celle.

e possibili in caso di stazionarietà delle celle. Fenomeni vorticosi locali (trombe d’aria/deboli tornado), soprattutto alle estremità della linea o in presenza di Bow Echo.

Aree coinvolte e tempistiche

Tra oggi e domani, i fenomeni più intensi tenderanno a concentrarsi tra Nord delle Marche e medio litorale adriatico, con interessamento delle province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. I passaggi perturbati potranno risultare rapidi ma incisivi, alternando fasi con schiarite a nuove rigenerazioni convettive, specie tra tardo pomeriggio e sera.

Consigli di sicurezza e buone pratiche

Seguire gli aggiornamenti e le allerte ufficiali della Protezione Civile Marche e dei Centri Funzionali .

e le della e dei . Evitare sottopassi , aree soggette ad allagamento e corsi d’acqua in caso di nubifragio .

, aree soggette ad e corsi d’acqua in caso di . Mettere in sicurezza oggetti e arredi esterni; prestare attenzione a rami e impalcature con vento forte.

e arredi esterni; prestare attenzione a e con vento forte. In spiaggia o all’aperto, allontanarsi e cercare riparo al chiuso ai primi tuoni.

La situazione a Senigallia

Sulle immagini radar e fotografiche odierne a cura di Gianluca D’Addato, si riconosce una linea temporalesca compatta in transito su Senigallia e aree limitrofe. L’assetto barico e le correnti sud-occidentali favoriscono sollevamento e rigenerazione lungo la costa e nell’immediato entroterra, con rovesci intensi e locali grandinate. Possibili inneschi di downburst e raffiche lineari al passaggio del fronte.

Maltempo Marche, forti temporali in arrivo a Senigallia

In sintesi

Le Marche affrontano una fase di instabilità con temporali anche forti e squall line sul litorale. L’allerta gialla della Protezione Civile invita alla prudenza: fenomeni rapidi ma severi possono generare criticità idrauliche e idrogeologiche localizzate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.