Allerta Meteo Molise: Ferragosto a rischio pioggia e temporali su buona parte della regione

Dopo la fase tipicamente estiva, si annuncia un Ferragosto con tempo instabile su buona parte del Molise. L’allerta meteo emessa oggi dalla Protezione Civile regionale indica, infatti, una situazione di criticità gialla per temporali nella giornata di venerdì 15 agosto. Le temperature si annunciano in diminuzione nei valori massimi, venti deboli con temporanei rinforzi sulla fascia costiera e lungo la dorsale appenninica e mare poco mosso o, localmente, mosso.
