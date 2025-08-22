Allerta Meteo, nuovo peggioramento nel pomeriggio-sera: il Nord di nuovo nel mirino

MeteoWeb

Allerta Meteo anche oggi, venerdì 22 agosto, in quanto “un nuovo peggioramento è atteso in tarda serata sulle alte pianure del Nord“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“L’avvezione fresca e moderatamente umida al suolo da nordovest con la contemporanea presenza di aria fredda in transito in quota produce ancora instabilità convettiva sull’Italia con raffiche di vento e forti piogge e qualche chicco di grandine“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 0 è emesso per Alpi, alte pianure del nord e costa azzurra per nuova instabilità nel pomeriggio-sera dovuta alla genesi di un nuovo cavo d’onda in alta troposfera, con possibile grandine di piccole dimensioni, forti piogge e qualche raffica di vento“.

Nella serata di ieri PRETEMP ha emesso un bollettino che per la giornata di oggi, 22 agosto, prevedeva un peggioramento organizzato legato al passaggio di una saccatura e di un fronte freddo.

Tra la notte e le prime ore del mattino, il fronte ha attraversato Balcani e Grecia (livello 1): erano attese linee temporalesche (squall line) e possibili sistemi convettivi organizzati (MCS), con aria calda e umida prefrontale (PWAT fino a 40 mm) e convezione favorita da divergenza in quota e anomalia di vorticità potenziale. Previsti CAPE > 2000 J/kg e shear > 20 m/s, quindi rischio di forti raffiche di vento, piogge intense e grandine fino a medie dimensioni; basso il rischio di tornado.

Per il centro-sud Italia (livello 0) era atteso un contesto meno instabile: CAPE intorno a 1000 J/kg, correnti nord-occidentali e assenza di forzanti nette. Fenomeni sparsi (cluster marittimi, rovesci locali o trombe marine) potevano interessare Napoli, Appennino e medio Adriatico, specie tra notte e mattino, ma con bassa probabilità di eventi severi diffusi.

Allerta Meteo, maltempo nel pomeriggio-sera al Nord Italia

Su Friuli e Veneto, PRETEMP aveva previsto, “nella notte, ancora presenti temporali legati all’attività convettiva della sera del 21 Agosto, in moto verso l’Adriatico“. In serata “si rinnoverà l’attività convettiva sulle Alpi per il sopraggiungere di nuova aria fredda in quota con un cavo d’onda, in possibile estensione alle pedemontane. Un rientro orientale umido dall’Adriatico aumenterà il MLCAPE fino a 1000-1500 J/Kg sul Piemonte e w Lombardia, alimentando un possibile cluster in evoluzione a squall line di temporali in discesa da nord. Gli alti LFC previsti (2000-3000 m) suggeriscono cold pool abbastanza importanti e veloci, con possibile innesco di RIJ e forti raffiche di vento, tuttavia cold pool troppo veloci potrebbero togliere l’alimentazione ai temporali“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: