Allerta Meteo, la settimana inizia con rovesci e temporali: perturbazione insiste in diverse regioni | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo anche oggi, lunedì 4 agosto 2025, per instabilità temporalesca che proseguirà in diverse regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 4 agosto, “la presenza di una circolazione depressionaria tra Adriatico e Balcani, in progressivo allontanamento verso levante, rinnoverà condizioni di instabilità temporalesca, in particolare lungo le regioni del medio-basso versante adriatico tra la notte ed il mattino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e Sud peninsulare nel corso del pomeriggio” riporta il bollettino PRETEMP.

Un livello 1 di pericolosità è stato emesso “sulla gran parte delle coste adriatiche centro-meridionali e relativo entroterra collinare per possibili temporali forti in ingresso dal mare, che potranno dar luogo a piogge intense e generare accumuli localmente > 80 mm/3h, sebbene risulti incerto l’effettivo interessamento delle coste, con i fenomeni più intensi che potrebbero anche restare in mare aperto“.

Un livello 0 di pericolosità generalizzato è valido “per l’Appennino centro-meridionale, il Sud peninsulare e parte della Sicilia centro-orientale per la possibilità di rovesci o temporali generalmente non forti che potranno dar luogo a qualche grandinata di piccole dimensioni“. Infine, nel bollettino PRETEMP viene menzionata “la possibilità di qualche tromba marina lungo l’Adriatico“.

La situazione meteo

“Un’area di bassa pressione colma di aria relativamente fredda in quota (fino a -14/-16°C a 500 hPa) e accompagnata da una buona avvezione di vorticità positiva produrrà lo sviluppo di moti convettivi sul medio-basso versante adriatico, con fenomeni temporaleschi inizialmente in mare aperto i quali, sospinti dalla ventilazione nord-orientale, potranno successivamente interessare anche diversi tratti costieri e relativi entroterra collinari, specialmente tra Basse Marche, Abruzzo, Molise e Gargano“, spiega PRETEMP. “L’ambiente sarà caratterizzato da valori di ML CAPE localmente > 1000 J/kg e da valori di PWAT ampiamente superiori ai 30 mm. Il livello 1 è valido essenzialmente per piogge intense che potranno dar luogo ad accumuli localmente > 80 mm/3h, specialmente nel caso in cui i fenomeni potranno presentare carattere di semi-stazionarietà“.

“I temporali saranno prevalentemente di tipo pulse storm, dato un ambiente moderatamente instabile (Lifted Index sui -3/-4°C) e con modesti valori di wind shear, ma non sono da escludere anche isolate multicelle. Basso sarà il rischio di supercelle, dati gli scarsi valori di DLS 0-6 km e di Updraft Helicity“. Infine, “dati i valori di CAPE 0-3 km > 200 J/kg e di LLS 0-1 km fino a 15 m/s, saranno possibili fenomeni vorticosi sia in mare aperto che lungo le coste adriatiche“.

