Allerta Meteo per una domenica con temporali, vento forte e grandine: ecco dove | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo anche oggi, domenica 24 agosto, per rischio temporali, con forti piogge, rischio grandine e intense raffiche di vento. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Correnti fresche nord-occidentali in quota interesseranno l’Italia nella giornata in esame, favorite da vasti sistemi depressionari tra il NE Europa e la Russia e da una temporanea rimonta anticiclonica tra Penisola Iberica e Francia centro-meridionale“, si legge nel bollettino PRETEMP, valido per l’intera giornata odierna. Riportati, dalla notte, “temporali sparsi in discesa dal NE Italia verso l’Adriatico e parzialmente alla Pianura Padana centro-occidentale e pedemontane favoriti dall’ingresso di Bora nei bassi strati“, “perlopiù di temporali generici rientranti in un livello 0 di pericolosità, tuttavia non si esclude qualche forte pioggia concentrata, qualche chicco di grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento. In mattinata tali temporali si formeranno anche sulla Liguria“.

Nella seconda parte del giorno “si attende l’innesco di convezione anche nelle zone interne del Centro e del Sud con temporali sparsi in esaurimento poi dopo il tramonto. Anche in questo caso saranno possibili locali forti piogge, qualche episodio di grandine piccola e forti raffiche di vento; tuttavia anche in questo caso si ritiene sufficiente un livello 0 di pericolosità“.

Su tutti i mari infine, “ma soprattutto tra Liguria e Toscana, non si esclude la formazione di qualche tromba marina“.

Allerta meteo per forti piogge, grandine e vento

Su tutte le zone indicate con livello zero di pericolosità “la presenza di condizioni di instabilità associate ad un ambiente con CAPE moderato (fino a 500 nelle zone interne e fino a 1000 J/kg verso i mari e coste), sostenuto DLS (15-20 m/s) e contenuto lapse rate favoriranno temporali perlopiù generici; non si esclude localmente qualche forte pioggia concentrata, grandinata di piccole dimensioni e raffiche di vento ma in un contesto non favorevole all’emissione di un livello 1 di pericolosità“.

“Sui mari, saranno probabili delle trombe marine, in particolare tra Liguria e Toscana, ma possibili anche altrove“, conclude PRETEMP.

