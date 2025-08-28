Allerta Meteo Piemonte, codice arancione: confermato rischio idrogeologico in alcune zone

MeteoWeb

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha aggiornato il bollettino di allerta meteo-idrologica, confermando fino alla mezzanotte di oggi il livello arancione per rischio idrogeologico nelle zone Verbano-Cusio-Ossola, Biellese, Novarese e Vercellese. Resta invece gialla l’allerta nelle valli Orco e Lanzo, nella bassa Valsusa e nel Sangone, così come nelle pianure e colline del Canavese, nel Torinese, Astigiano, Alessandrino, Monferrato, Appennino alessandrino e nelle valli Belbo e Bormida. L’allerta per rischio idraulico è stata innalzata da verde a gialla su tutta l’area del Toce (Verbano-Cusio-Ossola e alto Novarese). Per tutte le zone indicate, l’allerta idrogeologica resterà di livello giallo anche per la giornata di domani, venerdì 29 agosto.

“Allerta arancione per rischio idrogeologico su Piemonte settentrionale (zone A, B, I) e gialla su Torinese e zone meridionali (zone C, L, F, G e H) con innalzamento dei livelli del reticolo secondario, locali esondazioni e allagamenti, fenomeni di versante e cadute alberi“, si legge nel bollettino di allerta meteo-idrologica e idraulica di Arpa Piemonte. “Nel pomeriggio i fenomeni più intensi sono attesi su tutta la parte orientale del Piemonte, con picchi molto forti tra Verbano, Novarese e Vercellese, anche a carattere di temporale ed in attenuazione in serata. Domani temporanea pausa delle precipitazioni al mattino e nuova ripresa nel pomeriggio, con valori più intensi sul Piemonte settentrionale, anche a carattere temporalesco“.

“Prosegue il maltempo sulla regione oggi pomeriggio; i fenomeni più intensi sono attesi ancora su tutta la parte orientale, con picchi molto forti tra Verbano, Novarese e Vercellese, anche a carattere di temporale, in attenuazione in serata“, rimarca il bollettino di vigilanza. “Domani temporanea pausa delle precipitazioni al mattino e nuova ripresa nel pomeriggio, con valori più intensi sul Piemonte settentrionale, anche a carattere temporalesco. Sabato tempo stabile senza fenomeni di rilievo“.

