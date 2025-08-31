Allerta Meteo Piemonte: domani peggioramento, ecco quando e dove colpiranno i fenomeni più intensi

MeteoWeb

Allerte meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico sulle zone nordoccidentali (zone A, B, C, D, E, L, M). Oggi ancora giornata in prevalenza soleggiata. Domani peggioramento con precipitazioni diffuse su tutta la regione a eccezione del Cuneese. I fenomeni più intensi sono attesi nella seconda parte della giornata, soprattutto sul Piemonte centro-orientale, sul Verbano e al confine con la Liguria“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 31 agosto 2025 da Arpa Piemonte.

