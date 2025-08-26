Allerta Meteo Piemonte: domani peggioramento in tutta la regione, giovedì la giornata “clou”

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Piemonte “sui settori settentrionali e orientali. Oggi pomeriggio cielo poco o parzialmente nuvoloso. Peggioramento del tempo su tutta la regione nella giornata di domani, con locali temporali sull’Appennino e possibili nubifragi dal pomeriggio-sera sul Piemonte settentrionale e nordoccidentale“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 26 agosto 2025 da Arpa Piemonte.

“Oggi pomeriggio cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature massime localmente superiori ai 30°C. Peggioramento del tempo su tutta la regione nella giornata di domani, con un temporale mattutino sull’Appennino e nubifragi nel pomeriggio-sera sul Piemonte settentrionale e nordoccidentale“, rimarca il bollettino di vigilanza. Giovedì sarà la giornata con le precipitazioni più intense, soprattutto sul settore orientale“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

