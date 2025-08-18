Allerta Meteo Piemonte: domani temporali diffusi, fino in pianura

MeteoWeb

Domani allerta meteo gialla in Piemonte per temporali. “Oggi rovesci sparsi in montagna, più persistenti e localmente a carattere temporalesco nel Cuneese; possibili temporali in sconfinamento dal Genovese. Nuovo aumento dell’instabilità da domani mattina a partire dai rilievi con rovesci e temporali diffusi, in intensificazione ed estensione alle pianure dal pomeriggio“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 18 agosto da Arpa Piemonte.

“Mercoledì i temporali riguarderanno l’intera regione, con valori forti o molto forti nella seconda parte della giornata“, si legge inoltre nel bollettino di vigilanza.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

