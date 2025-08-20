Allerta Meteo Piemonte: doppia ondata di maltempo fino a domani, le zone più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Piemonte “per piogge intense e temporali, con fenomeni più diffusi e intensi in pianura, persistenti a nord e localmente molto forti sul Piemonte centro meridionale, anche per temporali in sconfinamento dalla Liguria. Dalla tarda serata, graduale esaurimento a partire da ovest e ripresa di nuovi temporali intensi sull’alto Piemonte, fino a domani mattina, poi instabilità in successiva attenuazione con residui rovesci sparsi“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 20 agosto da Arpa Piemonte.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

