Allerta Meteo Piemonte, “esondazioni e allagamenti”: scatta l’allarme arancione dal pomeriggio

Allerta meteo arancione in Piemonte “su zone A, B, I e gialla su C, L, F, G e H con innalzamento del reticolo secondario, locali esondazioni e allagamenti, fenomeni di versante e cadute alberi. Precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in intensificazione su tutta la parte centro-settentrionale del Piemonte, con picchi forti o molto forti dal tardo pomeriggio. I fenomeni proseguiranno nella notte intensificandosi ulteriormente, soprattutto sul Piemonte centro-orientale, con locali nubifragi, grandine e raffiche di vento“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 27 agosto 2025 da Arpa Piemonte.

“Tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporale, in intensificazione su tutta la parte centro-settentrionale del Piemonte, con picchi forti o molto forti dal tardo pomeriggio. I fenomeni proseguiranno nella notte intensificandosi ulteriormente, soprattutto sul Piemonte centro-orientale, con locali nubifragi, grandinate e intense raffiche di vento. Parziale attenuazione delle piogge dalla serata di domani“, rimarca il bollettino di vigilanza.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.