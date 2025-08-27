Allerta Meteo Piemonte, “esondazioni e allagamenti”: scatta l’allarme arancione dal pomeriggio

Allerta meteo per una forte ondata di maltempo attesa in Piemonte a partire dal pomeriggio: i dettagli

Allerta meteo arancione in Piemontesu zone A, B, I e gialla su C, L, F, G e H con innalzamento del reticolo secondario, locali esondazioni e allagamenti, fenomeni di versante e cadute alberi. Precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in intensificazione su tutta la parte centro-settentrionale del Piemonte, con picchi forti o molto forti dal tardo pomeriggio. I fenomeni proseguiranno nella notte intensificandosi ulteriormente, soprattutto sul Piemonte centro-orientale, con locali nubifragi, grandine e raffiche di vento“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 27 agosto 2025 da Arpa Piemonte.

Tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporale, in intensificazione su tutta la parte centro-settentrionale del Piemonte, con picchi forti o molto forti dal tardo pomeriggio. I fenomeni proseguiranno nella notte intensificandosi ulteriormente, soprattutto sul Piemonte centro-orientale, con locali nubifragi, grandinate e intense raffiche di vento. Parziale attenuazione delle piogge dalla serata di domani“, rimarca il bollettino di vigilanza.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

