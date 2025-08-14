Allerta meteo Piemonte: esplode l’instabilità, grandine e raffiche oltre 70 km/h nel cuneese

MeteoWeb

Dopo giorni di dominio incontrastato dell’alta pressione, il Piemonte ha vissuto oggi una parentesi di forte instabilità che ha sorpreso residenti e turisti. Il protagonista è stato un repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche in quota, con un calo sensibile della temperatura e della pressione soprattutto oltre i 5.000 metri. Questa variazione ha creato elevati gradienti termici verticali, in un contesto già caratterizzato da aria molto calda e umida nei bassi strati. Un mix esplosivo che, specie vicino ai rilievi, ha innescato la formazione di nuvolosità cumuliforme a sviluppo verticale già in tarda mattinata, estendendosi dalle vallate del Cuneese fino al Monte Rosa.

Dalla montagna alla pianura: il pomeriggio di fuoco

Dalle ore 14 in poi, i primi temporali di calore hanno preso vita sui settori alpini, molti dei quali di forte intensità. Le raffiche discendenti dalle valli, spinte dall’aria fredda generata dai rovesci, hanno a loro volta innescato nuovi sistemi temporaleschi anche sulla pianura piemontese.

Il fenomeno è stato particolarmente evidente nel Cuneese, dove tra Niella Tanaro e San Michele si è abbattuto un violento temporale con grandine di medio-grandi dimensioni. In diversi casi, i temporali sono stati accompagnati da nubifragi improvvisi e raffiche di vento lineari che hanno raggiunto anche i 70 km/h.

Un weekend più tranquillo, ma con caldo intenso

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, tra domani e il fine settimana il Piemonte tornerà a fare i conti con un tempo più stabile. L’instabilità residua sarà limitata principalmente ai settori alpini, dove nelle ore più calde potranno ancora svilupparsi rovesci e temporali localizzati.

In pianura, invece, il caldo afoso tornerà protagonista, con punte vicine ai 35°C. Solo da domenica 17 e lunedì 18 agosto si attende un lieve calo termico, pur in un contesto ancora anticiclonico.

La svolta attesa: possibile ritorno dei temporali forti

Gli occhi sono però puntati sulla prossima settimana. I modelli meteo indicano che a partire da martedì 19 agosto il flusso atlantico tornerà gradualmente ad abbassarsi di latitudine, portando aria più fresca e instabile verso le Alpi.

Il passaggio più significativo potrebbe verificarsi tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, con l’arrivo di una saccatura atlantica e un fronte freddo organizzato. In quel frangente, sono attesi temporali diffusi e localmente violenti anche in pianura, con possibili grandinate e un calo termico deciso che riporterebbe le temperature su valori tipici di fine estate.

Un epilogo che, se confermato, segnerebbe anche la fine della lunga e soffocante ondata di caldo che ha dominato la prima metà di agosto in Piemonte.

