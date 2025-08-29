Allerta Meteo Piemonte: nuova ondata di forti temporali dal pomeriggio, le zone più colpite

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Piemonte, “su settori nordoccidentali e pianure (zone A,B, C, I ed L) con possibili allagamenti, cadute alberi, fulminazioni ed isolati fenomeni di versante. Dal pomeriggio temporali, localmente forti, a partire dalle zone montane e pedemontane dal Torinese al VCO. I temporali potranno poi interessare le zone di pianura a nord del Po e in serata tra Astigiano e Alessandrino, in modo più isolato. Attenuazione dei fenomeni nel corso della notte“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 29 agosto 2025 da Arpa Piemonte.

“Dal pomeriggio di oggi sono previsti temporali a partire dalle zone montane e pedemontane dal Torinese al VCO. I temporali potranno poi interessare le zone di pianura a nord del Po, e in serata anche qualche zona tra Astigiano e Alessandrino, in modo più isolato“, rimarca il bollettino di vigilanza, che aggiunge: “Sui settori settentrionali sarà possibile qualche temporale localmente forte, anche a carattere di nubifragio. Sabato e domenica tempo stabile“.

