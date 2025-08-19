Allerta Meteo Piemonte: oggi inizia il peggioramento, domani forte maltempo

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per temporali in Piemonte. “Dal pomeriggio di oggi aumentano le condizioni di instabilità a partire dai rilievi occidentali e sudoccidentali, con rovesci e temporali localmente anche intensi che interesseranno le zone di pianura nella seconda parte del pomeriggio. Domani temporali anche di forte intensità in particolare sul settore orientale della regione. Possibili raffiche di vento e grandinate associate ai fenomeni più intensi“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 19 agosto da Arpa Piemonte.

“Domani il maggior apporto di aria fredda in quota manterrà una giornata perturbata“, aggiunge il bollettino di vigilanza.

“Una profonda saccatura, in arrivo dal nord Atlantico, si approssima all’arco alpino occidentale nel pomeriggio odierno, determinando una rotazione della ventilazione da sud-ovest in quota con apporto via via più consistente di umidità e con l’ingresso a più riprese di aria fredda negli strati più alti dell’atmosfera“: è quanto riporta il consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “L’instabilità è dunque attesa in progressivo aumento, con rovesci e temporali in sviluppo a partire dall’arco alpino con successivo interessamento delle pianure. Le condizioni di instabilità saranno più marcate nella giornata di domani, quando il minimo transiterà sul Piemonte innescando temporali anche diffusi. L’allontanamento della struttura nella giornata di giovedì riporterà tempo più stabile, soprattutto dalla serata“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

