Allerta Meteo Piemonte: rovesci e temporali nelle prossime ore, scatta il codice giallo

Allerta Meteo gialla in Piemonte “per temporali. Oggi rovesci e temporali sparsi sulla regione, localmente intensi dapprima a ridosso delle vallate sudoccidentali e successivamente sul settore nordorientale della regione. Progressivo miglioramento atteso dalle prime ore della giornata di domani, con fenomeni deboli residui al mattino“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 6 agosto da Arpa Piemonte.

“Fase temporaneamente instabile attesa per la seconda parte della giornata odierna con rovesci e temporali sparsi sulla regione, localmente intensi dapprima a ridosso delle vallate sudoccidentali e dal tardo pomeriggio-sera sul settore nordorientale della regione; fenomeni meno intensi e a carattere più isolato sul settore sudorientale. Un progressivo miglioramento è atteso dalla prime ore della giornata di domani, con fenomeni deboli residui al mattino“, si legge nel bollettino di vigilanza.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

