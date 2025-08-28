Allerta Meteo Piemonte: tregua dopo i nubifragi, ma nuovi violenti temporali in arrivo

MeteoWeb

In Piemonte si osserva un temporaneo miglioramento dopo le ultime 36 ore di maltempo che hanno portato piogge intense e temporali diffusi. Gli accumuli pluviometrici più elevati si sono registrati sui settori prealpini tra Biellese e Verbano-Cusio-Ossola, dove il flusso di correnti sud-occidentali ha favorito nubifragi con punte fino a 260 mm di pioggia.

Tregua temporanea, ma con nuovi temporali in arrivo

Il parziale miglioramento non durerà a lungo. Nella serata e nella notte è atteso un nuovo impulso instabile con l’ingresso di aria più fresca in quota dal versante alpino francese. Ciò potrà favorire rovesci e temporali ancora localmente intensi tra Torinese e Verbano-Cusio-Ossola, accompagnati da nubifragi improvvisi e forti raffiche di vento.

Previsioni Meteo per venerdì

La mattinata di venerdì sarà caratterizzata da una breve tregua con schiarite e variabilità residua, soprattutto sull’alto Piemonte e le pianure nord-orientali al confine con la Lombardia. Tuttavia, già dal pomeriggio-sera si attiverà una nuova fase di instabilità post-frontale con acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi, aree pedemontane e pianeggianti a nord del Po. I fenomeni potranno estendersi anche al basso Piemonte nel corso della notte, con tendenza all’esaurimento entro l’alba di sabato.

Fine settimana ancora a rischio instabilità

Il quadro meteo di fine agosto conferma una situazione molto dinamica, con contrasti termici e temporali frequenti. La combinazione di aria caldo-umida preesistente e impulsi freschi da ovest manterrà elevato il rischio di precipitazioni intense e nubifragi localizzati, soprattutto nelle aree già colpite dal maltempo.

In sintesi

Tregua solo temporanea nella giornata di venerdì mattina.

nella giornata di venerdì mattina. Nuovi temporali e rovesci intensi nel pomeriggio-sera di venerdì.

e nel pomeriggio-sera di venerdì. Possibili nubifragi, forti raffiche di vento e criticità idrogeologiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.