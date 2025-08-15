Allerta Meteo Protezione Civile, il maltempo si intensifica al Sud: domani piogge e temporali

MeteoWeb

Un passaggio di aria instabile determinerà, nelle prossime ore, rovesci e temporali sparsi sulle regioni meridionali del nostro Paese, in particolare sui settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla tarda sera di oggi, venerdì 15 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione alla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 agosto, allerta gialla sulla provincia autonoma di Bolzano, sulla Campania e sulla Calabria, su alcuni settori della Basilicata e su gran parte della Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 agosto 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori alpini, Umbria meridionale, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia centro-orientale e aree interne di Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su settori alpini centro-orientali e del Piemonte occidentale, Campania, Umbria sud-orientale, Basilicata occidentale, Calabria settentrionale tirrenica, Sicilia sud-orientale e sulle aree interne di Sardegna, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo e Molise.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento al Nord-Ovest, in locale sensibile calo al Centro-Sud peninsulare; valori massimi da elevati a molto elevati, specie su Pianura Padana, Toscana, Sardegna, Puglia, Sicilia e, localmente, sulle restanti zone interne del Paese.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 agosto 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini, Lazio meridionale, aree interne della Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia meridionale e centrale ionica, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Triveneto, Sicilia e settori tirrenici meridionali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sulla Sicilia e sui restanti settori tirrenici meridionali; valori massimi da elevati a localmente molto elevati al Centro-Nord, localmente elevati al Sud peninsulare.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 agosto 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini del Triveneto, Lazio meridionale, Campania, Basilicata occidentale, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Triveneto, Sicilia orientale e Calabria meridionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Sud; valori massimi da elevati a localmente molto elevati, specie al Centro-Nord, su Puglia e Basilicata orientale.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

