Allerta Meteo Protezione Civile: ancora temporali sull’Italia, in particolare al Sud

MeteoWeb

Il passaggio di una veloce perturbazione, nella giornata di sabato, determinerà una fase di spiccata instabilità su parte del Paese, da Nord a Sud, favorendo lo sviluppo di precipitazioni a carattere sparso, generalmente a rapida evoluzione ma a prevalente carattere temporalesco. In particolare, sulle regioni meridionali peninsulari, tali fenomeni potranno risultare più intensi e significativi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di sabato 23 agosto precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia e Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per domani, sabato 23 agosto, allerta gialla in Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria e parte di Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Veneto.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 agosto 2025

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori prealpini di Lombardia e Trentino, sui settori alpini, prealpini e di pianura settentrionale del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– isolati rovesci o temporali sui settori alpini di Piemonte settentrionale e sud-occidentale, settori alpini della Lombardia, Appennino settentrionale e marchigiano, zone interne di Lazio e Toscana, Umbria sud-orientale, rilievi del versante orientale di Abruzzo e Molise, zone interne di Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata centro-settentrionale, Puglia meridionale e settori occidentali e settentrionali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime elevate sulle zone pianeggianti interne della Sicilia centro-orientale e localmente sul versante ionico centrale della Calabria.

Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna, sui settori occidentali della Sicilia e sul versante ionico della Calabria; localmente forti settentrionali sulla zona dello Stretto di Messina.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mar di Sardegna; molto mossi il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale e localmente il Tirreno centrale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 agosto 2025

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Romagna, settori settentrionali e occidentali delle Marche, Toscana nord-orientale, Puglia, Basilicata settentrionale e centro-orientale e Campania orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Basilicata e Marche e su settori prealpini di Lombardia e Trentino, settori alpini, prealpini e di pianura settentrionale del Friuli Venezia Giulia, Veneto, settori appenninici e centro-orientali dell’Emilia, Liguria, restanti settori settentrionali e zone interne della Toscana, Umbria, settori orientali e rilievi meridionali del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania meridionale e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Trentino, Friuli Venezia-Giulia, Campania e Calabria, sui restanti settori del Lazio centro-meridionale e su Alto Adige, settori alpini di Lombardia e Veneto e versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime localmente elevate sulle zone pianeggianti interne della Sicilia orientale.

Venti: localmente forti occidentali sulle coste settentrionali della Sardegna e localmente forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali della Sicilia.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna, il Tirreno centrale prospiciente le Bocche di Bonifacio e localmente il Tirreno meridionale, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 agosto 2025

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla pianura di Piemonte centro-settentrionale e Lombardia, Appennino emiliano-romagnolo e marchigiano, Liguria centro-orientale, settori settentrionali e orientali della Toscana e Umbria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Marche, sulle restanti zone interne della Toscana e su Trentino, Alto Adige, settori alpini, prealpini e meridionali del Veneto, settori alpini del Friuli Venezia Giulia, zone interne del Lazio, Abruzzo, Molise, zone interne della Campania, settori settentrionali e zone interne centrali e ioniche della Puglia, Basilicata e versante ionico dei rilievi della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: