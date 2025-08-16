Allerta Meteo Puglia: codice giallo per piogge e temporali

Scatta l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia. L’avviso è valido dalle 13 di oggi e per le successive 11 ore. Previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici della Puglia, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”, si legge sul bollettino di allerta emesso dalla Protezione Civile regionale della Puglia.
