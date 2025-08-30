Allerta Meteo Puglia: piogge e temporali, scatta il codice giallo da stasera

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali su tutta la regione. L’allerta scatta alle 19 di oggi, sabato 20 agosto, e sarà valida per le successive cinque ore. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche carattere di rovescio o temporale sulla Puglia garganica settentrionale e meridionale, con quantitativi generalmente deboli fino a puntualmente moderati sulla Puglia meridionale. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino di allerta.

