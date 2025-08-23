Allerta Meteo, sarà un sabato di temporali e grandine: ecco le regioni a rischio nel pomeriggio-sera

MeteoWeb

Allerta Meteo in questo sabato di agosto, per il rischio di temporali e grandine, a causa dell’instabilità che rimane protagonista in diverse regioni, in particolare dalle ore centrali della giornata. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Nella giornata di sabato l’Italia si troverà al confine tra un campo di alta pressione sull’Europa occidentale e una saccatura con asse centrato tra Mar Adriatico e Penisola Balcanica. Il tempo si manterrà quindi instabile su diverse regioni. In particolare, si emette un livello 1 sulle pianure del nord-est per temporali multicellulari associati a grandine di piccola o media dimensione e possibili fenomeni vorticosi tra la notte e il primo mattino“, si legge nel bollettino PRETEMP pubblicato ieri e valido per l’intera giornata odierna. “Un livello 1 viene emesso sull’Appennino settentrionale per convezione pomeridiana localmente intensa associata a grandine di piccole o medie dimensioni. Un livello 1 viene emesso anche sulle regioni meridionali peninsulari per temporali diffusi, anche qui associati a grandinate di piccole o medie dimensioni e possibilità di trombe marine. Infine, un più ampio livello 0 viene emesso sul resto del centrosud e del nord-est in continuità con i livelli 1, ma con fenomenologia meno intensa“.

Allerta Meteo aree Livello 1

Nord/Est

Tra il tardo pomeriggio e la sera “si attende una nuova fase temporalesca favorita dall’aumento dell’instabilità diurna e dell’intensità del getto, con temporali multicellulari che avranno asse NW/SE“.

Appennino settentrionale

Durante il corso della giornata “si avrà un graduale aumento dell’instabilità a causa del riscaldamento diurno, e in parte a causa dell’avvezione di aria umida dal Mar Ligure e dal Mar Adriatico, con MLCAPE compreso tra 1000-1500 J/kg, localmente > 2000 J/kg sulla Liguria“, spiega PRETEMP. “L’innesco dei temporali avverrà lungo locali linea di convergenza tra la bora e i venti di caduta appenninici, e/o per sollevamento orografico. La convezione tenderà a diventare più organizzata nel corso del pomeriggio grazie ad un aumento dell’intensità del vento in quota che garantirà uno storm mode multicellulare con asse NW/SE. Si prevedono grandinate prevalentemente di piccola dimensione, localmente di media taglia tra Liguria e Appenino tosco-emiliano“.

Allerta Meteo anche per il Centro/Sud

Il centro-sud, sottolinea PRETEMP, “si troverà sul ramo ascendente di una saccatura a 300 hPa con asse SW/NE. Le regioni peninsulari saranno quindi interessate da un getto da WSW, unitamente ad un’avvezione di vorticità potenziale in quota su un ambiente con MLCAPE intorno a 1000-1200 J/kg. Si attende la formazione di numerose celle sul Basso Tirreno con moto da ovest verso est già dal mattino, che si intensificheranno per sollevamento orografico una volta raggiunta la penisola. Il PWAT sarà elevato, compreso tra 40 e 45 mm, motivo per il quale si attendono celle grandinigene, con fenomenologia di piccola o localmente di media taglia. L’LCL basso sul lato tirrenico (< 950 hPa), unitamente ai venti da sud-est lungo la costa, potrebbero favorire la formazione di fenomeni vorticosi (<= EF0)“.

“Della convezione è attesa sull’Appennino e sul lato adriatico nel pomeriggio lungo delle linee di convergenza, in conseguenza all’ingresso del blando fronte freddo da nord-ovest. Anche in questo caso sono possibili grandinate di piccola o media taglia“, conclude PRETEMP.

