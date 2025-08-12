Allerta Meteo Sardegna: piogge e temporali nel pomeriggio-sera di oggi, ecco dove

MeteoWeb

Piogge e temporali in arrivo sulla Sardegna occidentale. Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha emesso, a partire dalle ore 14 e fino alle 21 di martedì 12 agosto, un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali. Le aree interessate dall’allerta sono Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

