Allerta Meteo Sardegna: temporali nel pomeriggio-sera di oggi, le aree a rischio

Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso, a partire dalle ore 14 di oggi e sino alle 20:59 di stasera, un’allerta meteo codice giallo (criticità ordinaria) “per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.