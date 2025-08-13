Allerta Meteo Sardegna: temporali nel pomeriggio-sera di oggi, le aree a rischio

L'allerta meteo per rischio idrogeologico per temporali in Sardegna sarà valida dalle ore 14 di oggi e sino alle 20:59 di stasera

Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso, a partire dalle ore 14 di oggi e sino alle 20:59 di stasera, un’allerta meteo codice giallo (criticità ordinaria) “per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro”.

