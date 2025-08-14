Allerta Meteo Sardegna: temporali fino a stasera, le aree colpite

MeteoWeb

Altro pomeriggio-sera di maltempo in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo, con codice giallo (criticità ordinaria), valida dalle 14 e fino alle 21 di stasera, per rischio idrogeologico per temporali, sulle aree dell’Iglesiente, del Campidano, di Montevecchio Pischinappiu, del Flumendosa Flumineddu, del Tirso e Logudoro.

