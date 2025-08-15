Allerta Meteo Sardegna: piogge e temporali anche nel pomeriggio-sera di Ferragosto

MeteoWeb

Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico per temporali. L’allerta è valida dalle 14 alle 20:59 di oggi. Le aree interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa-Flumineddu e Tirso. Si prevedono precipitazioni localmente intense che potrebbero causare disagi e criticità sul territorio, come allagamenti o smottamenti nelle zone più vulnerabili.

