Allerta Meteo Sardegna, MCS in arrivo: rischio temporali forti e calo termico imminente

Un vasto sistema temporalesco a mesoscala (MCS), formatosi nelle ultime ore sulle Baleari, ha attraversato rapidamente il Mare di Sardegna e ora si avvicina minacciosamente alle coste nord-occidentali dell’isola. Le immagini radar più recenti mostrano nuclei di precipitazione molto intensi, accompagnati da una frequente attività elettrica ormai prossima al Sassarese. Secondo gli ultimi aggiornamenti, questa imponente struttura convettiva rappresenta un fenomeno da monitorare con la massima attenzione, poiché potrebbe mantenere un discreto grado di organizzazione convettiva anche nelle prossime ore.
Se la traiettoria verrà confermata dai modelli previsionali, l’ammasso temporalesco raggiungerà la Sardegna nord-occidentale già in serata, con il rischio di rovesci abbondanti, raffiche di vento improvvise e grandinate localizzate.
Un peggioramento rapido e insidioso
L’ingresso del MCS sul territorio sardo potrebbe generare fenomeni violenti a carattere sparso, tipici dei sistemi temporaleschi autorigeneranti che traggono energia dal forte contrasto tra l’aria calda e umida preesistente e le prime infiltrazioni di aria più fresca. La particolare collocazione geografica del Sassarese, esposto alle correnti occidentali, lo rende uno dei settori più vulnerabili a questi scenari.
Le prime ore della notte saranno quindi cruciali per capire l’evoluzione del sistema: non si esclude la possibilità di nubifragi localizzati con conseguenti criticità idrogeologiche, soprattutto nei centri urbani costieri e nei bacini idrici già colmi dopo le piogge dei giorni scorsi.
Calo termico in arrivo da venerdì
La perturbazione non porterà solo pioggia e temporali, ma segnerà anche l’avvio di un ricambio d’aria significativo. Già dalla mattinata di venerdì, infatti, si avvertirà l’afflusso di correnti più fresche atlantiche, con un calo termico diffuso che diventerà più marcato nella giornata di sabato.
Dopo giorni dominati dal caldo umido e dalle fiammate subtropicali, le temperature torneranno su valori più consoni al periodo, regalando un clima più respirabile soprattutto nelle zone interne e montuose.
Conclusione
In sintesi, la Sardegna si prepara a un brusco cambio di scenario meteo: dall’arrivo di un sistema temporalesco imponente, capace di scaricare ingenti quantità di pioggia in poche ore, fino al repentino abbassamento delle temperature.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.