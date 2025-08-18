Allerta Meteo: la settimana inizia con “nubifragi, grandinate e vento fino 80km/h”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 18 agosto 2025, per il rischio di “locali nubifragi, grandinate e raffiche di vento localmente fino a 70/80km/h“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Masse d’aria più fresche in quota associate ad una saccatura in riassorbimento sull’Est Europa favoriscono dell’instabilità sulle zone interne del Centro-Sud e localmente al Nord, specie al Nord-Ovest. I temporali saranno perlopiù a cella singola o multicellare e a mobilità medio/bassa; pertanto non è trascurabile la natura localmente intensa che questi potranno assumere. Saranno possibili locali nubifragi, grandinate e raffiche di vento localmente fino a 70/80km/h. Sarà possibile inoltre, nelle regioni del Centro e del Sud, qualche tromba marina o landspout“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Un livello 1 è stato emesso per le regioni del Centro-Sud per forti piogge concentrate, grandine di piccolo/medio diametro e forti raffiche di vento; marginalmente tale rischio di pericolosità è valido per il verificarsi di trombe marine e/o landspout. Un livello 1 è stato emesso per VCO / zona laghi lombarda per forti piogge concentrate“. Infine “un livello 0 è stato emesso per le rimanti zone per il rischio di qualche pioggia intensa concentrata, grandinata o colpo di vento ma con incidenza e probabilità dei fenomeni molto più contenuta“.

La situazione meteo

“Tali condizioni sinottiche e l’ondata di calore ancora in corso determinano un ambiente con elevato CAPE (anche >2 kJ/kg) e scarso o nullo windshear. Il marcato soleggiamento favorirà convezione anche marcata a partire dalle zone interne montuose in moto poi verso le pianure prospicienti e localmente fino alle coste. I temporali avranno scarsa mobilità con il rischio per nubifragi (possibili localmente alluvioni lampo), grandinate fino a medio diametro e locali wet downbursts. Nel caso qualche temporale raggiunga le zone di costa sarà possibile qualche tromba marina ma non si può escludere anche l’osservazione di qualche landspout nelle zone interne“, sottolinea PRETEMP.

“I temporali tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto nelle regioni del Centro-Sud mentre al Nord è possibile al contrario un’intensificazione dalla sera specie tra VCO e zona Laghi lombarda dove non si esclude qualche temporale stazionario con il rischio di nubifragi. Sulle regioni di Nord-Est, indicate con un livello 0 di pericolosità si sottolinea come i temporali saranno più probabili tra notte e primo mattino, mentre a seguire il rischio sarà basso nella restante parte del giorno“, conclude PRETEMP.

