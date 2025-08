Allerta meteo, squall line sull’Alto Adriatico: supercelle e grandine fino a 8 cm. La linea temporalesca punta su Istria e Croazia

MeteoWeb

La giornata di oggi è stata segnata da una forte instabilità atmosferica tra il Nord Italia e l’Alto Adriatico, con fenomeni intensi che hanno colpito alcune delle aree turistiche più frequentate. Un sistema temporalesco organizzato, una vera e propria squall line, si sta muovendo dal Veneto verso l’Istria portando condizioni di maltempo severo. Già in mattinata, le prime segnalazioni hanno riguardato una enorme tromba marina osservata al largo di Chioggia. Questo spettacolare fenomeno ha messo in evidenza la forte energia presente in atmosfera fin dalle prime ore del giorno.

Pomeriggio da incubo tra Venezia e Jesolo

Nel primo pomeriggio, la situazione è rapidamente peggiorata tra Venezia, Mestre e Jesolo, dove si è sviluppata una supercella temporalesca. Questo tipo di temporale, tra i più intensi e organizzati, ha prodotto:

Grandine gigante fino a 8 cm di diametro

Raffiche di vento molto forti

Forti rovesci di pioggia

Le immagini e i video circolati in rete mostrano strade imbiancate dalla grandine e danni a tetti, auto e stabilimenti balneari.

La squall line si sposta verso l’Istria

Nelle ultime ore, la linea temporalesca ha raggiunto il Golfo di Trieste e si sta spostando verso la Slovenia e la Croazia. Le analisi radar indicano che il sistema si sta rinforzando e darà luogo a un complesso temporalesco esteso (MCS), capace di colpire la costa istriana con:

Piogge molto intense

Fulmini frequenti

Nuove grandinate

Le prossime ore: cosa aspettarsi

C’è da segnalare che tra il tardo pomeriggio e la serata il maltempo sarà più violento sull’Istria. I turisti sono invitati a prestare massima attenzione, seguire gli avvisi ufficiali e evitare di rimanere all’aperto durante il passaggio delle celle temporalesche.

Un’estate che non smette di sorprendere

Questi episodi confermano come l’estate 2025 sia caratterizzata da fenomeni estremi e improvvisi. Il rapido passaggio dal caldo intenso a temporali violenti è legato ai contrasti termici tra masse d’aria differenti, che favoriscono la formazione di sistemi temporaleschi organizzati anche lungo le coste dell’Alto Adriatico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.