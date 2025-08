Allerta Meteo supercelle e grandine, pomeriggio-sera esplosivo in 2 regioni | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 6 agosto 2025, in particolare nel pomeriggio-sera in 2 regioni, “per temporali con la possibilità di sviluppo di una supercella. I rischi collegati a un tale scenario sono piogge intense localizzate, grandine di dimensioni medio-grandi e forti raffiche di vento“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, mappa e bollettino

“Un blando disturbo del flusso in quota contribuisce ad aumentare l’instabilità al nord nel pomeriggio-sera. Viene emesso un livello 1 su parte delle pianure piemontesi e lombarde occidentali per temporali con la possibilità di sviluppo di una supercella. I rischi collegati a un tale scenario sono piogge intense localizzate, grandine di dimensioni medio-grandi e forti raffiche di vento“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un più esteso livello 0 include tutto il nord Italia. Qui sono possibili temporali con piogge intense localizzate, raffiche di vento e grandine di piccole dimensioni“.

La situazione meteo

Allerta Meteo – aree Livello 1

Nel tardo pomeriggio-sera “i valori di CAPE raggiungeranno i 1000 J/kg sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale, con PWAT superiore ai 40 mm. Questi valori sono possibili grazie a una costante ventilazione orientale sulla Pianura Padana, che arricchisce di umidità gli strati bassi dell’atmosfera. Parallelamente, in quota, si avrà il passaggio del disturbo del flusso, con circolazione ciclonica; questo andrà ad aumentare i movimenti verticali sul nord ovest“, prosegue PRETEMP. “Contemporaneamente il DLS raggiungerà valori intorno ai 15 m/s, con SRH 0-3 km che potrebbe eccedere i 200 m2/s2. Si ritiene quindi possibile la formazione di una supercella. Viene quindi emesso un livello 1 per la possibilità di piogge intense localizzate, grandine di dimensioni medio-grandi e raffiche di vento intense. Non viene emesso un livello 2 perché si ritiene bassa la probabilità di sviluppo di una supercella“.

Aree Livello 0

Nel pomeriggio “i valori di CAPE e PWAT andranno ad aumentare in tutta la Pianura Padana, sostenuti dalla ventilazione umida orientale nei bassi strati. Le celle si innescheranno principalmente sui rilievi, localmente anche in pianura. Data la scarsa ventilazione in quota, le celle non si sposteranno molto da loro luogo di origine. Dato un CAPE generalmente più basso (sotto gli 800 J/kg), si attendono fenomeni generalmente meno intensi. Viene emesso un livello 0 per piogge intense localizzate, raffiche di vento e locali grandinate di piccole dimensioni“, conclude PRETEMP.

