Allerta Meteo, temporali pomeridiani sempre più forti verso il weekend di Ferragosto: forte maltempo in tutt’Italia!

Si stanno intensificando, di giorno in giorno, i forti temporali pomeridiani che colpiscono l’Italia mentre l’Anticiclone delle Azzorre Julia si indebolisce e si allontana verso l’Europa dell’Est. Anche oggi abbiamo in corso fenomeni temporaleschi molto intensi in Sardegna, lungo tutta la dorsale appenninica centro-meridionale, persino in Sicilia dove sono in corso veri e propri nubifragi (37mm a Piano di Leone, sui monti Sicani, e 19mm a Miraglia, sui Nebrodi) e fa decisamente fresco. Basti pensare che Palermo è a +28°C in pieno giorno con il sole oscurato dai cumulonembi che arrivano dall’entroterra, e anche oggi il capoluogo siciliano non ha superato i +30°C, rimanendo sempre al di sotto rispetto alle medie del periodo ormai da oltre venti giorni.

Davvero spettacolare l’ultimo aggiornamento del satellite animato, che mostra proprio l’esplosione del maltempo su gran parte d’Italia nelle ore pomeridiane, anche oggi:

Questi fenomeni si intensificheranno nei prossimi giorni: da domani, giovedì 14 agosto, si inizierà a fare davvero sul serio con fenomeni temporaleschi molto più intensi, estesi e diffusi. I temporali pomeridiani rovineranno anche la giornata di Ferragosto, sulle Alpi e in tutto il Centro/Sud. Sconsigliamo di avventurarsi in grigliate, pic-nic ed escursioni nelle zone di montagna, perchè nonostante il bel tempo mattutino, la situazione peggiorerà rapidamente nel pomeriggio.

Nel weekend, poi, arriverà un ciclone al Sud che alimenterà forte maltempo sia sabato 16 che domenica 17 agosto. Forti temporali colpiranno Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma domenica i fenomeni estremi si estenderanno anche al Centro/Nord.

Focus sul calo delle temperature: verso la fine dell’estate

Le temperature inizieranno a diminuire in modo più significativo da domani, giovedì 14 agosto, e sarà un calo termico lento e progressivo fino al weekend. Tra domenica e lunedì 18, le temperature torneranno in linea con le medie stagionali: finirà il caldo di questi ultimi giorni, tipico del periodo ferragostano, proprio in concomitanza con la fine del classico solleone. E l’estate si indirizzerà verso i titoli di coda, anche perchè dopo il 20 agosto prevediamo un ulteriore calo termico con l’arrivo del maltempo autunnale almeno sulle Regioni del Nord.

Tutti i dettagli nel video:

