Allerta Meteo Toscana: codice giallo per Centro-Ovest, costa e isole

MeteoWeb

Allerta meteo gialla emessa dalla sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 20 di oggi fino alle ore 8 di domani venerdì 22 agosto sulla Toscana centro-occidentale, costa e Arcipelago. Previsti rovesci o brevi temporali sparsi per oggi, peggioramento in serata con fenomeni più diffusi specie sulla costa e settori occidentali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.