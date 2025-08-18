Allerta Meteo Toscana: domani forti temporali, scatta il codice giallo

MeteoWeb

Temporali in arrivo in Toscana domani, martedì 19 agosto, nel pomeriggio. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 12 alle 20 di domani per quasi tutta la regione (costa e isole esclusi). Oggi possibilità di locali rovesci o brevi temporali nel pomeriggio sull’Appennino, sulle zone limitrofe, sul senese e sul grossetano. Domani temporali pomeridiani nelle zone interne. Possibili colpi di vento e isolate grandinate. La situazione presenterà un ulteriore peggioramento nella giornata di mercoledì.

Maltempo: allerta gialla per temporali sul territorio metropolitano di Firenze

La Sala della Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala per domani, martedì 19 agosto, un codice giallo per temporali forti su tutto il territorio metropolitano, con rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.

