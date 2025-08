Allerta Meteo Toscana: forti temporali su Centro, costa e Arcipelago

MeteoWeb

Emessa allerta meteo codice giallo dalla sala operativa regionale della Toscana, per rischio idrogeologico e temporali forti dalle mezzanotte fino alle ore 15 di domani domenica 3 agosto su area centrale, costa e Arcipelago. Allerta gialla in corso fino alle 18 su Toscana Nord/Ovest. È quanto rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Attualmente la linea temporalesca è attiva da alcune ore di fronte alla costa pisana e interessa con insistenza la zona tra Torre del Lago e Pisa, dove sono state registrate precipitazioni molto intense (33 mm in 15 minuti a Metato e 63 mm in 3 ore). Dalle primissime ore di domani, domenica, ripresa dei fenomeni, a prevalente carattere temporalesco, inizialmente sul nord e parte del centro, per poi trasferirsi nel pomeriggio alle zone interne centro meridionali ed esaurirsi in serata“, sottolinea Giani.