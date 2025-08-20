Allerta Meteo Toscana: la criticità diventa arancione per costa e isole

MeteoWeb

Allerta meteo arancione emessa dalla sala operativa della Protezione civile della Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti, dalle ore 18 di oggi fino alle ore 2 di domani, giovedì 21 agosto, su costa e Arcipelago, allerta gialla in corso sul resto della regione fino alle ore 8 di domani. È quanto ha reso noto il presidente della Toscana Eugenio Giani, spiegando inoltre che “dal pomeriggio di oggi temporali sparsi, anche di forte intensità, tenderanno a interessare inizialmente le zone nord-occidentali (Lunigiana, Versilia e Garfagnana), per poi estendersi in serata al resto delle zone costiere e limitrofe“, mentre “nelle aree interne piogge sparse e locali temporali saranno più probabili in serata e nella prima parte della notte. Graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte“.

