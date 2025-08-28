Allerta Meteo Toscana: la criticità si alza ad arancione per rischio temporali forti

MeteoWeb

La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha reso noto che l’allerta meteo codice giallo, in corso, si trasforma in allerta arancione per rischio temporali forti e per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 18 di oggi giovedì, 28 agosto alle ore 7 di domani venerdì 29 agosto 2025. Atteso peggioramento nel corso del pomeriggio sul Nord/Ovest e sulla costa centro-settentrionale con forti temporali che tra la sera e la notte potranno interessare anche le altre zone della regione, in particolare quelle centro settentrionali. Domani, in mattinata condizioni di variabilità con precipitazioni sparse.

Dalla tarda mattina/primo pomeriggio di domani, venerdì, nuovo aumento dell’instabilità sulle zone centro meridionali con possibili temporali anche forti. Possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.