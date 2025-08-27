Allerta Meteo Toscana: rischio idrogeologico e forti temporali, domani codice giallo

MeteoWeb

Un’allerta meteo codice giallo è stata emessa dalla sala operativa della Toscana per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 14 di domani giovedì 28 agosto fino alla mezzanotte sulla Toscana centro-settentrionale e Arcipelago. È quanto rende noto il Presidente della Regione Eugenio Giani. “Possibili rovesci e brevi temporali a carattere sparso dalla tarda mattinata. Peggioramento più marcato dal tardo pomeriggio sul nord ovest e sulla costa centro-settentrionale con forti temporali“, sottolinea Giani.

